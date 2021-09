Ha un tagliando invalidi falso sull’auto parcheggiata nei posti riservati ai carabinieri

Ha pensato bene di parcheggiare la sua Tesla in piazza dei Giudici a Firenze, nei posti riservati ai veicoli militari di Firenze Uffizi.

Per la circostanza, aveva esposto un tagliando per il parcheggio invalidi rilasciato dal comando dalla polizia municipale di San Miniato. Non sarebbe acceduto nulla se i militari, che in circostanze del genere consentono sempre la possibilità di parcheggiare, non avessero notato che il tagliando esposto riportava una scadenza troppo lontana nel tempo (febbraio 2028), facendo sorgere il sospetto che il tagliando fosse falso o fosse stato, quantomeno, falsificato.

Effettivamente, sentito il comando emittente, tale tipo di tagliando, da almeno 5 o 6 anni, era stato superato da nuovi modelli e che era impossibile che potesse avere un periodo di validità così ampio, per cui era stata certamente falsificata la data di scadenza. Durante la fase degli accertamenti, i militari hanno notato che un uomo stava salendo sull’auto oggetto di controllo per andare via.

Immediatamente identificato, l’uomo è stato invitato a consegnare il tagliando, risultato intestato un’altra persona, ovvero al padre defunto da tempo. Per questi fatti l’uomo, un 56enne di San Miniato è stato denunciato di per uso di atto falso.