Operazione Mandra: in un’azienda agricola del pisano la base del traffico di droga tra Toscana e Sardegna

Blitz all’alba di oggi (28 settembre): nell’ambito dell’inchiesta Mandra sei persone, tra italiani e albanesi, coinvolti a vario titolo in un traffico di sostanze stupefacenti fra la Toscana e la Sardegna, cocaina, eroina e marijuana in grandi quantità, sono finite in manette per mano dei carabinieri.



Per un settimo complice è scattato l’obbligo di dimora mentre altri 4 sono stati denunciati.

La base del narcotraffico era in un’azienda agricola e di allevamento con sede in provincia Pisa, gestita dal capo della banda, un uomo di 44 anni di Nuoro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il capo dell’organizzazione reperiva la droga da due cittadini albanesi residenti a Livorno e provvedeva ad arruolare i corrieri che, via mare, portavano lo stupefacente in Sardegna.