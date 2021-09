Era in banca per fare delle operazioni. D’improvviso l’uomo ha accusato un malore e per lui non c’è stato niente da fare. E’ morto così, nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre a Fucecchio, davanti agli occhi increduli dei presenti nell’agenzia del Monte dei Paschi di Siena.

Immediati i soccorsi ma medico e operatori sanitari di automedica e Misericordia di Fucecchio non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, 67 anni. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.

(Notizia in aggiornamento)