Cinema, teatri e stadi: ok del cts all’aumento di capienza

Il Cts, dopo la riunione di lunedi scorso, ha comunicato al governo le decisioni in merito a cinema, teatri e stadi. Irrisolta, al momento, la questione discoteche.

Via libera,dunque, all’aumento della capienza per cinema e teatri: capienza al 100% per gli spettacoli all’aperto, mentre al chiuso si scende all’80%

Anche sugli stadi c’è stato un aumento della capienza: il 75% all’aperto e 50% al chiuso in zona bianca. Probabile che tra novembre e dicembre si arrivi al 100%

Toccherà al premier Draghi la decisione finale