Inchiesta keu, cromo fino a 50 volte oltre il limite nelle analisi del consulente

Hanno scavato anche per 50 centimetri e le successive analisi hanno confermato le paure: i terreni sui quali è finito il keu, il residuo delle concerie, sono contaminati da alti livelli di cromo e altre sostanze. E’ un nuovo passo, questo della perizia, dell’inchiesta della Antimafia sul territorio di Santa Croce sull’Arno (qui la notizia).

Diversi i punti di prelievo in tutta la provincia di Pisa. In tutti emergono valori troppo alti: all’ex area Vacis di Pisa, dove i valori sono quelli più alti registrati dal consulente, il cromo è a 2.683 e non avrebbe dovuto superare 50 e solfati a 1.655 quando il limite è 250.

Le consulenze sono già state trasmesse agli enti e ai Comuni interessati per la bonifica, come già accaduto nell’area dell’aeroporto militare di Pisa, dove è già stata abbattuta l’opera con il materiale contaminato usato come riempimento. Nell’area Tozzi a Bucine si stavano realizzando delle villette e oltre al cromo, è stato trovato anche l’arsenico, non tipico del lavoro in concia ma forse più di quello dell’oro.

Tra gli altri siti sotto analisi ci sono la strada regionale 429 nel tratto empolese, la località Montramito a Massarosa, il cantiere dell’acquedotto a Crespina Lorenzana, azienda agricola “I lecci” a Peccioli. Il cromo, indice della presenza del keu, è stato trovato con valori oltre la soglia dai consulenti della procura in tutti i siti finiti al centro delle indagini.