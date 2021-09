In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, la questura ha organizzato una serie di eventi a Pisa.

Si è partiti alle 10 con la messa officiata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e dal cappellano della polizia per la provincia di Pisa don Giovanni Corti, nella chiesa di San Michele degli Scalzi alle Piagge. Presenti il sindaco Michele Conti, il prefetto Giuseppe Castaldo ed i massimi vertici provinciali delle forze di polizia della 46esima Aerobrigata. Presenti tutti di dirigenti delle varie articolazioni della questura di Pisa, dei commissariati di pubblica sicurezza di Pontedera e Volterra e delle specialità della polizia presenti a Pisa: polizia stradale, polizia ferroviaria e polizia postale e delle comunicazioni, il relativo personale e rappresentanti dell’Anps, l’associazione dei pensionati della polizia.

A seguire, il questore Bonaccorso ha fatto visita allo stand allestito alle Logge di Banchi nell’ambito della iniziativa nazionale per il contrasto alla violenza di genere Questo non è amore. Lo stand, che sarà periodicamente itinerante sull’intero territorio provinciale, rappresenta un punto informativo per l intera cittadinanza su una tematica delicata e sensibile quale quella della violenza di genere, di cui la polizia si occupa sia come prevenzione (attraverso la irrogazione della misura di prevenzione dell’ammonimento del questore nei confronti di stalker e maltrattanti in ambito familiare) che come contrasto (attraverso la sezione specializzata della squadra Mobile “reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali”.

Nello stand gli incontri con la cittadinanza sono stati curati proprio dalle poliziotte che si occupano quotidianamente di queste vicende: il commissario Rita Picchioni e l’agente Alessia Ietro dell’ufficio relazioni esterne. L’ispettore Lara Danero della squadra mobile e l’assistente capo Silvia Ghimenti della Divisione polizia anticrimine.

Decine, soprattutto donne, che hanno chiesto notizie e ritirato la brochure informativa, tra cui una scolaresca di passaggio e diversi turisti. Si è fermata con le poliziotte anche una donna pisana che in passato era stata vittima di atti persecutori e che, grazie all’ intervento della questura che ha ammonito il suo stalker, è uscita fuori dal tunnel ed ha voluto ringraziare ancora una volta le poliziotte che si erano prese cura di lei.

La giornata celebrativa si è conclusa con il family day allestito nella caserma della polizia in via San Francesco, iniziativa che vede coinvolte le famiglie dei poliziotti, che portano i propri familiari a visitare le strutture, i mezzi ed i luoghi di lavoro dove quotidianamente operano.

Nella circostanza il questore Gaetano Bonaccorso ha consegnato al personale che si è particolarmente distinto in operazioni di servizio i seguenti riconoscimenti: una lode concessa dal capo della polizia al vicequestore aggiunto Fabrizio Valerio Nocita, dirigente della squadra mobile, perché il 18 ottobre del 2017 a Pisa, libero dal servizio arrestò un malvivente per i reati di violenza privata, molestie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentato furto; una lode concessa dal capo della polizia all’assistente Vincenzo Iorio per aver partecipato, dal 1 maggio al 31 ottobre del 2015, ai complessi servizi di ordine pubblico in Milano, in occasione della Expo internazionale; una lode concessa dal capo della polizia all’agente scelto Stefano Votta, per aver arrestato al termine di una attività investigativa un uomo responsabile di produzione di articoli con marchi contraffatti di note griffe.

Inoltre il questore ha consegnato 8 compiacimenti scritti e 10 premi in denaro, dal medesimo concessi al personale meritevole in operazioni di servizio. Ha infine consegnato 8 medaglie di commiato rilasciate dal capo della polizia “con gratitudine” al personale posto in quiescenza.