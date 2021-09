Marti, la scuola non supera l’esame antisismico

I dettagli saranno spiegati ai genitori in una riunione indetta per sabato 2 ottobre. Dalla serata, però, a Marti circola la voce che la scuola sarà chiusa, poiché dichiarata inagibile dopo il sopralluogo tecnico per la valutazione antisismica. Non una voce senza fondamento, visto che è uscita dopo un consiglio d’istituto al quale ha partecipato anche il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi.

“Non è potuto entrare nel dettaglio – raccontano alcuni dei presenti – poiché la relazione tecnica non c’è ancora, ma questo, la necessità di chiudere la scuola e poi di eseguire dei lavori, è quanto gli è stato intanto comunicato”.

Una scuola inagibile, pur se in base alle norme antisismiche, dovrebbe essere chiusa e quindi il rischio, per il momento, solo un rischio, è che il centinaio di studenti dell’edificio di Marti tornino in Dad per un periodo, finché non si trovi un altro edificio idoneo, dove stare fino al termine dei lavori, da appaltare e cantierare. Potrebbe passare qualche mese, insomma, prima che gli studenti tornino in classe a Marti,

(Notizia in aggiornamento)