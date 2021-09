Rimane con il piede incastrato in una tramoggia, soccorso da 118 e vigili del fuoco

Resta con un piede incastrato in una tramoggia: l’incidente è avvenuto nella serata di ieri (29 settembre) in una cantina di via del Virginio Nuova, a Montespertoli.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 59 anni che è riuscito comunque a dare l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Firenze, in particolare uomini del distaccamento ovest e Petrazzi che hanno liberato l’uomo e lo hanno consegnato al personale del 118 che lo ha condotto in ospedale.

Le indagini sull’infortunio sono state affidate a carabinieri e personale della medicina del lavoro di Empoli.