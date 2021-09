Tentano di imbarcarsi su un volo per Stoccolma con documenti falsi: tre arresti

Cercavano di imbarcarsi su un volo diretto a Stoccolma con i documenti falsi. I tre sono stati però smascherati dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Pisa, attorno alle 5 di martedì (28 settembre).

I tre hanno subito destato i sospetti delle forze dell’ordine. Da un esame attento dei documenti di identità esibiti agli agenti, sono emerse immediatamente forti perplessità sulla loro genuinità, tutte carte di identità, di cui due apparentemente rilasciate dalle autorità rumene ed una da quelle belga.

Gli approfondimenti effettuati, anche con l’aiuto della strumentazione tecnica, hanno permesso di appurare la effettiva falsità dei tre documenti.

Posti di fronte all’evidenza dei fatti, i tre uomini, sentiti in sedi separate, hanno ammesso di esserecittadini turchi, di essere giunti in aereo in Italia tre giorni prima, provenienti dalla Grecia, dove si erano procurati i documenti falsi, con l’intenzione, appunto, di raggiungere la Svezia.

Completate tutte le attività del caso, sentito il magistrato di turno, la polizia ha proceduto all’arresto in flagranza di reato dei tre e alla loro immediata liberazione, mentre proseguiranno le verifiche sull’origine dei documenti falsi, anche con la collaborazione dei competenti organi internazionali.

Erano passate poche ore dal rintraccio dal controllo dei tre cittadini turchi, quando, intorno alle13,30, è stato tratto in arresto un giovane 27enne di origine marocchina, residente nella provincia di Pistoia, appena giunto a Pisa con volo proveniente dal Marocco, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di violenza privata in concorso e aggravata, emessa dal gip di Firenze. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Pisa.