Trovata cadavere nella sua abitazione

Dramma della solitudine. Il cadavere di una donna di 88 anni è stato rinvenuto ieri pomeriggio (29 settembre) attorno alle 18,15 in una abitazione di Ghezzano. La donna viveva da sola e aveva problemi di salute. Così hanno verificato gli agenti della squadra volanti e della polizia scientifica intervenuti sul posto, secondo cui il decesso è avvenuto per cause naturali. La salma della donna è stata affidata ai familiari per il funerale.