Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie: denunciato

Ha continuato a presentarsi sotto casa sua, nonostante fosse colpito dal divieto di avvicinamento. Così anche stanotte (30 settembre) alle 2,35 una donna ha segnalato alla polizia la presenza del suo ex coniuge, di fronte alla loro abitazione di Pisa.

E’ stato così che la donna ha potuto raccontare agli agenti che l’uomo non la lascia ancora in pace limitandosi a stazionare impassibile nei presi della sua abitazione: è stato denunciato e allontanato, con l’avvertenza di non violare di nuovo la misura, pena l’arresto in flagranza.