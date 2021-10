Commerciante e sportivo, Santa Maria a Monte dice addio a un pezzo di paese

Addio ad un pezzo del paese, di quelli che più lo aveva amato. Questo è stato per Santa Maria a Monte Virgilio Colombai, scomparso questa mattina, 1 ottobre, all’età di 89 anni.

Fondatore dell’associazione commercianti del centro storico, Colombai era molto noto in tutto il comune, anche per la grande passione sportiva che lo aveva visto dirigere il Santa Maria a Monte Calcio a cavallo degli anni ’50 e ’60. “Un grande dirigente ed una famiglia che è sempre stata molto all’avanguardia – ricorda, oggi uno dei più cari amici Alberto Fausto Vanni –. Guidò la squadra quando vi militavano personalità di spicco come Micheli, Clochiatti e Malfatti, gente che era stata anche in squadre nazionali. Una persona per bene che ha fatto tanto per il paese e per tutto il tessuto associativo”.

Impegno che si era profuso anche nel riconoscere eccellenze e personalità di spicco del comune: negli anni ’80, insieme ad altri, Colombai aveva contribuito a fondare il premio Pergamo d’oro, dedicato ai santamariammontesi illustri (il primo premio andò all’ex calciatore del Bologna, del Torino e del Milan Romano Fogli, scomparso alcuni giorni fa). Attivo per moltissimo tempo nel consiglio nell’Azione Cattolica e nella Misericordia di Santa Maria a Monte, ha inoltre fatto parte del comitato della Corsa del Carretto agli inizi degli anni 90. Passioni che ha sempre portato avanti in contemporanea con il lavoro nello scatolificio che aveva fondato, mentre la moglie per decenni ha avuto un negozio di confezioni nel cuore del centro storico.

Proprio la consorte, Grazia, lo piange oggi insieme alle due figlie. Il funerale è previsto per domani, 2 ottobre, alle 15,30.