Droga in auto e a casa: arrestato un 30enne

I carabinieri di Empoli hanno arrestato un trentenne, residente nell’Empolese Valdelsa, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno fermato l’uomo a bordo della propria autovettura e, stante l’atteggiamento nervoso ed uno strano odore percepito nell’abitacolo, hanno deciso di perquisire il mezzo, rinvenendo una busta in plastica con all’interno circa 8 grammi di marijuana.

Estendendo, poi, il controllo all’abitazione dello stesso, i militari hanno ulteriormente rinvenuto una busta in plastica trasparente contenente marijuana per un peso di 178 grammi un barattolino in vetro contenente 1,74 grammi ed un altro barattolino in vetro contenente 2,10, grammi entrambi sempre con la medesima sostanza, più un bilancino di precisione, tutto sequestrato.

Il giovane, pertanto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.