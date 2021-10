Chiede all’uomo di pagare la merce, commessa colpita al volto

E’ entrato in un negozio poco dopo le 19 di ieri 1 ottobre e, dopo aver frugato sugli scaffali, ha preso una confezione di semi da giardinaggio e ha provato ad allontanarsi senza pagare. La commessa però, accortasi del gesto, ha richiamato il giovane tentando di fermarlo ma ha rimediato, per tutta risposta, un violento pugno sul viso, che le ha procurato lesioni giudicate poi guaribili in 7 giorni di prognosi.

Il gesto ha dato all’uomo il tempo di fuggire in bicicletta. Nella tarda serata però, i carabinieri della stazione di Fucecchio e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Empoli hanno arrestato il 25enne tunisino, ancora residente in Fucecchio ma di fatto senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale, già noto per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti.

Le ricerche si sono ininterrottamente protratte sino a quando non è stato rintracciato il 25enne in un’abitazione di Fucecchio, ormai abbandonata da tempo, venendo arrestato per lesione personale e rapina impropria. Come disposto dall’autorità giudiziaria è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e accompagnato in mattinata al tribunale di Firenze per la celebrazione del processo con rito direttissimo.