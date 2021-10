Domato un incendio di abitazione ma l’inquilino irregolare viene espulso

Intervengono per sedare l’incendio scoppiato nell’abitazione dove vive e poi lo espellono perché senza permesso di soggiorno. E’ successo nella notte in un appartamento di via Emilia a Pisa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: a dare l’allarme è stato l’inquilino, un 46enne di origini albanese, che era andato a dormire dimenticando un fornello acceso. L’uomo è stato accompagnato in questura e messo a diposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.