Due minorenni beccate a rubare cosmetici all’Ovs

Due ragazzine minorenni tentano il furto all’Ovs di Corso Italia a Pisa. E’ acccaduto ieri pomeriggio (2 ottobre) attorno alle 13,15.

Sul posto è intervenuta la polizia: le due si erano impossessati prodotti di cosmetica per un valore di circa 50 euro, il tutto non era stato danneggiato e pertanto rivendibile. I genitori delle ragazzine giunti sul posto hanno provveduto a pagare la merce e il responsabile ha espresso la volontà di non voler procedere con la querela.