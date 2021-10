“Neanche un’ora, gli è bastato poco per spaccare tutto”. Brutto furto in pieno giorno al piccolo parcheggio di fronte al cimitero di Montecalvoli di Santa Maria a Monte, dove un’auto è finita nel mirino di qualcuno a caccia di spiccioli.

Il fatto è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, 4 ottobre. “Avevo parcheggiato l’auto un’oretta per andare a fare servizio con lo scuolabus – racconta Gianluca Filomena, proprietario del mezzo e volontario dell’Auser di Montecalvoli –. Appena tornato ho trovato uno dei vetri davanti in frantumi. Qualcuno ha aperto l’auto e si è messo a rovistare fra le mie cose. Rubando quel poco che c’era”.

Magro, come sempre in questi casi, il bottino: un paio di occhiali da sole di marca e una valigetta. E come sempre in questi casi, il danno d’effrazione supera di gran lunga il bottino. “Servirà il finestrino nuovo, ma soprattutto mi hanno rubato tutta la roba di lavoro – continua Filomena –. Rovistando hanno trovato una valigetta sotto il sedile dove tenevo documenti di lavoro. L’hanno portata via. Ho sporto regolare denuncia ai carabinieri”.