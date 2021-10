Crolla un muro in pietra a Calenzano: un ferito in ospedale

Il maltempo di questi giorni potrebbe aver influito. Nella mattina di oggi 5 ottobre, è crollato un muro in pietra, lungo circa 60 metri e alto 2 metri e mezzo a Calenzano, in via del Dietro Poggio.

Una persona è rimasta coinvolta dal crollo e, ferita, è stata portata in ospedale dal personale del 118.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno verificando che non ci siano altre persone coinvolte sotto le macerie.