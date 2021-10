Crolla un muro: morta la donna rimasta sotto le macerie

Si trasforma in tragedia il terribile incidente avvenuto questa mattina in via del Dietro Poggio a Calenzano, in provincia di Firenze.

E’ morta la donna di 49 anni che stava camminando lungo la cinta, quando è crollata. La donna era stata portata all’ospedale dai mezzi del 118, ma nel pomeriggio, purtroppo, è morta. Troppo gravi le ferite riportate nel drammatico incidente: la donna era stata soccorsa dai vigili del fuoco e consegnata all’ambulanza che l’aveva portata al pronto soccorso con il codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze hanno anche verificato che non ci fossero altre persone coinvolte sotto le macerie.