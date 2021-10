Marito di 31 anni segnalato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale

Hanno sentito gridare e una donna lamentarsi fuori dagli uffici della Polfer alla stazione di Pisa. Non si sbagliavano gli agenti che sono intervenuti a soccorrere una donna di 29 anni. Il marito, un 31enne di origini tunisine, stava inveendo contro di lei e la donna piangeva. I poliziotti hanno cercato di riportare alla calma i due, ma l’uomo si è rivolto con fare minaccioso e aggressivo anche nei loro confronti, pertanto dopo essere stato identificato, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.