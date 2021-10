Discoteche in zona bianca, ok alla riapertura dal comitato scientifico

Le discoteche, in zona bianca, dopo oltre un anno di stop a causa del Covid, potranno riaprire. C’è l’ok del cts, comitato tecnico scientifico

Le condizioni, per le riaperture, sono il green pass per i frequentatori e un meccanismo di registrazione per tracciare chi è stato in contatto con un contagiato.

Il numero dei presenti nei locali, incluso il personale, non deve superare il 35% della capienza, il locale deve essere dotato di impianti di areazione, i bicchieri devono essere monouso, gel igienizzante per i clienti e mascherina obbligatoria, salvo quando si balla.

Il governo, ora, dovrà valutere se adeguarsi al parere del Cts ed emanare un provvedimento che autorizzi la riapertura delle discoteche