La dinamica è ancora tutta da chiarire. Nel pomeriggio di oggi 6 ottobre, intorno alle 17, un bambino di 10 anni è stato investito mentre era in bicicletta. Due persone sono state soccorse in un incidente a Santa Croce sull’Arno. Per soccorrere il bimbo, il personale inviato dal 118 ha ritenuto di allertare l’elisoccorso Pegaso che ha accompagnato il bambino all’ospedale pediatrico Meyer.

Sul posto la polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la strada. Ancora da chiarire dinamica e circostanze dell’incidente.

(Notizia in aggiornamento)