Incidente di via Caravaggio, il bambino sta meglio

Il bambino coinvolto nell’incidente di ieri 6 ottobre, in via Caravaggio (leggi qui la notizia) e trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso, non sembrerebbe, fortunatamente, avere riportato gravi ferite nell’impatto che lo ha visto protagonista.

Il bimbo infatti appena arrivato all’ospedale è subito stato sottoposto a tutto gli accertamenti del caso che non hanno evidenziato particolari problemi.

Nel frattempo la polizia municipale di Santa Croce sull’Arno ha lavorato velocemente e incessantemente alla ricostruzione della dinamica dell’impatto con l’automobile e in meno di 12 ore, gli agenti sono riusciti a capire con precisione cosa era accaduto, grazie alle riprese di una telecamera che puntava su quel tratto di strada. Ora sono in corso ulteriori accertamenti, ma sembrerebbe che il bambino in sella alla propria bici abbia invaso la corsia opposta per evitare di tamponare l’auto che lo precedeva. Da lì poi si sarebbe verificato l’impatto frontale con l’auto che fortunatamente procedeva a velocità bassissima in senso contrario. Ovviamente si tratta ancora di una ricostruzione che dovrà essere approfondita dagli inquirenti. Dagli accertamenti è poi emerso che la bici del bimbo non avesse i freni in regola, e che quindi non fosse in grado di fermare tempestivamente la marcia.

Un problema quella della bici senza freni che a Santa Croce, per quanto possa sembrare banale è sempre più frequente sopratutto per i velocipedi condotti da minori. Una bici senza freni, come ricorda al polizia municipale, coordinata da comandante Sandro Ammannati è un veicolo che non ottempera alle prescrizioni del codice della strada, e quindi sanzionabile o addirittura sequestrabile da parte degli agenti, inoltre costituisce un potenziale pericolo per chi la conduce, ma anche per le altre persone e veicoli che si muovo sulla strada, i velcipedi quindi, per essere in regola dovrebbero essere tenuti in buone condizioni meccaniche come tutti gli altri veicoli.