Lutto a Santa Maria a Monte per la morte a 96 anni di Carlo Nuti, una delle anime della comunità paesana. Carlo aveva già perso la moglie e un figlio, morto 15 anni fa.

Così lo ricorda Alberto Fausto Vanni: “Hai avuto un carattere difficile – dice – ma posso testimoniare le tante discussioni su tanti argomenti per la scelta dei cantanti, della luminaria, ma con un comune denominatore, discussioni costruttive. La Montesina l’hai pensata e creata insieme ad altre persone di Santa Maria a Monte, ma il factotum sei stato tu. Hai lasciato tante volte il tuo lavoro per dedicarti alla Sagra della Patata, avevi tante idee e tanta fantasia. Così anche la Luminaria in occasione della processione di Santa Maria Assunta. E per finire il Carnevale, carri con maschere e il trenino per far divertire i nostri bambini”.

“Sei stato un’anima complessa – conclude – ma costruttiva e capace. Adesso nell’alto dei cieli potrai realizzare i tuoi sogni che hai lasciato in sospeso. Buon viaggio”.