Cade in un canalone e muore mentre è a funghi

Era uscito con il cognato per cercare funghi ma l’uomo, 70 anni residente nel comprensorio del cuoio, è stato trovato morto dopo la caduta in un canalone. Una tragedia quella successa nel pomeriggio di ieri 7 ottobre nei boschi intorno a una frazione del comune di Pescia. Le abbondanti piogge e le giornate ancora tiepide sono perfette per unire la voglia di passeggiare alla ricerca dei funghi e così l’uomo, come tanti appassionati in questi giorni, è uscito per una passeggiata con la cesta.

Ad un certo punto, però, mentre stavano rientrando verso casa, il 70enne è precipitato in un profondo canalone e le gravissime ferite riportate nella caduta lo hanno portato alla morte quasi subito. A dare l’allarme è stato il cognato che era con lui e le circostanze in cui è avvenuto l’incidente sono ancora da chiarire ma forse l’uomo è semplicemente scivolato sul fango o le foglie bagnate di pioggia fino al canalone sottostante.

Un secondo e poi la tragedia, con il cognato lì ad assistere impotente. Il volo di circa 40 metri è finito soltanto sul greto di un piccolo torrente e, nonostante i tentativi, il cognato non riusciva ad avere risposta, così ha chiesto aiuto. Sul posto sono presto arrivati gli operatori del Soccorso Alpino Toscano della Stazione Appennino, insieme alla guardia di finanza e ai vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno tentato la rianimazione ma senza successo. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma il recupero tramite il verricello è stato impossibile per le condizioni meteo.