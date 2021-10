Deve scontare una pena residua per un furto, arrestato

Due arresti nelle ultime 24 ore nella zona dell’Empolese. Nella giornata di ieri (7 ottobre), infatti, i carabinieri di Empoli hanno dato esecuzione ad un’ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Firenze nei confronti di un 32enne residente nell’empolese Valdelsa.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, che deve scontare una pena residua di mesi sei e giorni venti di reclusione per un furto commesso in Empoli nel 2017, è stato tradotto nella casa circondariale di Firenze a Sollicciano.

Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino hanno dato esecuzione a un’ordine di carcerazione nei confronti di una 52enne residente nell’empolese valdelsa, censurata e già sottoposta agli arresti domiciliari.

La donna, che deve scontare una pena residua in regime di semilibertà, è stata tradotta nel carcere di Sollicciano.