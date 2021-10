Degrado tra rifiuti abbandonati e carcasse di auto. E’ la situazione in cui versa via Arginale Ovest a San Miniato, una strada che, secondo i cittadini, sarebbe di competenza comunale ma nonostante le numerose segnalazioni sia al Comune che ad Arpat resta preda del degrado.

“Ci sono – spiegano i cittadini che l’hanno segnalato – 5 macchine abbandonate ed una barca oltre a porte, materassi, bancali rotti, etc… Nella adiacente proprietà privata la situazione è ancora peggiore. In questa strada non viene pulito nemmeno il fosso che abbiamo dovuto pulire a spese nostre se volevamo riuscire ad arrivare alla nostra abitazione, trovando anche un divano buttato sul fondo del fosso. Il Comune è ben al corrente della situazione viste le numerose segnalazioni sia a loro che ai vigili e perfino all’Arpat nel corso degli anni ma non si è mosso niente e la situazione peggiora ogni giorno di più”.