Addio David, morto ad appena 31 anni

Una lunga lotta contro un male insidioso, affrontato con cuore fragile, attraverso più battaglie. Alla fine però David Franchino, giovane di Castelfranco di Sotto, si è dovuto arrendere, ad un età davvero troppo acerba per dirsi addio, appena 31 anni.

L’uomo è venuto a mancare in ospedale, a Careggi, alla fine di un percorso che lo aveva visto affrontare la morte già varie volte, l’ultima nel dicembre scorso. Una luce di speranza che in qualche modo si era dischiusa in quell’occasione, anche sul fronte clinico. Poi, poche settimane fa, il nuovo capitolo, questa volta fatale. Un dolore che colpisce una famiglia molto nota nel cuore del centro storico.

Lascia la madre Pina e la compagna, oltre agli zii e la cugina Eva. Esposto nella chiesa di Santa Maria Maddalena, la Badia in piazza Vittorio Veneto, gli sarà dato l’ultimo addio lunedì 11 ottobre, alle 10, in Collegiata.