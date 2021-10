Covid, l’Iss: “Tra gli over 80 non vaccinati il tasso di decesso è 13 volte più alto”

Covid: tra gli over 80 non vaccinati il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è stato di 8 volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo e quello di decesso di 13 volte più alto.

Lo rende noto, scrivendolo in un tweet, l’Iss, istituto superiore di sanità

L’aggiornamento del report è allo scorso 6 ottobre.