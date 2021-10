Aggrediti in due davanti a un circolo di Arena Metato: 43enne preso a bastonate

Aggrediti in due davanti a un circolo di Arena Metato.

È successo ieri sera (9 ottobre) intorno alle 22. La prima vittima è un cittadino di origine albanese preso a bastonate da due connazionali dopo essere giunto sul posto a bordo della propria autovettura. La vittima, 43enne cui lo scorso mese di settembre era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno dal questore di Pisa, è stato trasportato in ospedale in ambulanza ed è ricoverato con una prognosi di 25 giorni per i colpi subiti. Con i poliziotti, intervenuto sul posto con le volanti, è stato evasivo sulla identità e sul movente della aggressione.

Più tardi, alle 23,45, una pattuglia dell’arma dei carabinieri è intervenuta sempre ad Arena Metato per un ragazzo con ferita di arma bianca. La vittima, un 27enne di origini macedoni con qualche denuncia alle spalle era stato anche lui aggredito alle 22 mentre si trovava in auto con l’altra persona ma era riuscito a scappare subito, rimanendo solo ferito di striscio con un coltellino svizzero da uno degli aggressori. Si era rifugiato da un amico e aveva chiamato il 118 circa due ore dopo. È stato medicato sul posto senza bisogno di trasporto in ospedale, nessuna prognosi.

Le indagini sono a cura della squadra mobile della questura di Pisa.

Un’altra lite, per futili motivi, si era verificata in Lavaggi a Riglione, davanti ad un bar, intorno alle 15,30. Era intervenuta la pattuglia motomontata della questura per una presunta rissa. Sul posto l’ambulanza del 118 ha trasportato una persona ferita al locale pronto soccorso. Di fatto si era trattata di una lite tra due persone entrambe identificate da personale operante ed informati dei loro diritti: si tratta di due pisani, venuti alle mani per futili motivi. Prognosi di pochi giorni per l’uomo che è ricorso alle cure mediche, dimesso dopo le cure del caso.