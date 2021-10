Si intrufolano incappucciati nella scuola: 27enne finisce in manette

Si intrufolano incappucciati nel cortile della scuola De Santis di via Cisanello e rubano nel plesso, uno finisce in manette.

Alle 14,15 di ieri un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di due giovani incappucciati che si erano introdotti all’interno del cortile della scuola. Sul posto si sono portate due volanti che, dopo aver cinturato la zona, hanno bloccato le vie di uscita per impedendire la fuga e hanno arrestato una persona ritenuta responsabile del furto all’interno del complesso scolastico. Si tratta di un 27enne pisano, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il complice, invece, è riuscito a darsi alla fuga.

Nello specifico i poliziotti, giunti repentinamente sul posto, hanno ispezionato il plesso, composto da diversi edifici, scovando le due biciclette con le quali i ladri erano stati avvistati, chiaro indizio della loro presenza sul posto; poi hanno notato la maniglia dell’edificio che ospita la mensa divelta dall’alloggiamento. Circondato l’edificio, hanno inseguito e bloccato il giovane poi arrestato, che tentava di fuggire con tre sacchi colmi di refurtiva, mentre del suo complice, che probabilmente si era allontanato appena accortosi dell’arrivo della polizia, non si è trovata nessuna traccia.

L’arrestato aveva riempito i sacchi di tutto quello che era riuscito ad arraffare prima dell’arrivo delle volanti, forzando le porte e gli armadietti sia in sala mensa che al primo piano, dove vi sono alcune aule studenti e l’aula dei professori, con un paio di tronchesi a punta ricurva che, assieme alle biciclette, sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In particolare, nei sacchi sono stati rinvenuti nel primo piatti, bicchieri, posate monouso, pacchi di fazzoletti di carta, cialde di caffè, materiale di copisteria; nel secondo due pc portatili, uno scanner, una tavoletta multimediale; nel terzo numeroso materiale di cancelleria.

Da sottolineare che alle ricerche degli intrusi ha partecipato anche la direttrice scolastica del plesso, che transitava per caso in zona. I poliziotti le hanno riconsegnato nell’immediato tutta la refurtiva e l’hanno invitata in questura per la denuncia. Il 27enne dopo il fotosegnalamento e la compilazione degli atti è stato trasferito, su disposizione del pubblico ministero di turno in procura al carcere don Bosco in attesa della direttissima, prevista per domattina.