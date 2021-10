Un incidente ha coinvolto tre auto nel primo pomeriggio di oggi 11 ottobre sulla Tosco romagnola, tra San Romano e Capanne, all’altezza dell’Angelica. Sul posto sono arrivate 3 ambulanze per soccorrere i feriti, tra i quali ci sono un bambino e una donna di 71 anni.

Per accertare cause e dinamica dell’incidente e anche per mettere in sicurezza la strada, sul posto sta arrivando la polizia municipale di Montopoli Valdarno.

Il traffico risulta rallentato in entrambi i sensi di marcia. Delle 3 persone soccorse, nessuna è risultata in gravi condizioni.