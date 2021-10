Malore mentre lavora, muore a Ponte a Egola un operaio di 56 anni

Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto non c’era già più niente da fare. È morto per un malore mentre lavorava alla Bieffe di via Martin Luther King a Ponte a Egola un operaio di 56 anni.

I colleghi di lavoro lo hanno trovato riverso a terra e hanno chiamato i soccorsi, dopo aver iniziato le tecniche di primo intervento per l’arresto cardiaco. Ma i soccorritori, quando sono arrivati, lo hanno trovato già cadavere.

Sul posto, a raccogliere le testimonianze dell’evento per escludere ogni possibile causa colposa o dolosa, anche i carabinieri della locale stazione.