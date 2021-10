Cade dall’argine e muore sul colpo dopo un volo di oltre 3 metri: l’88enne stava raccogliendo le olive

Tragedia a Lari questa mattina (12 ottobre) intorno alle 11. Il 118 è intervenuto dopo una chiamata di soccorso per una persona che è caduta dall’argine nel fiume.

Un volo fatale, le cui cause sono tutte da chiarire, di oltre 3 metri. L’uomo, infatti, è morto sul colpo. L’elisoccorso Pegaso, allertato per l’episodio, ha fatto rientro alla base. Vani i tentativi di rianimare l’anziano: al medico non è rimasto altro che certificare il decesso.

A causare la morte sarebbe stato un malore. L’uomo, 88 anni, questa l’ipotesi più accreditata, stava raccogliendo olive quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente.