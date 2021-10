Minaccia un automobilista brandendo un coltello all’uscita della Fipili: denunciato

Nel pomeriggio di ieri (11 ottobre), i carabinieri di Lastra a Signa sono intervenuti lungo la via Livornese, all’altezza uscita della FiPiLi e hanno denunciato per minaccia aggravata un giovane residente in zona.

L’uomo, per futili motivi riconducibili alla circolazione stradale, all’uscita della superstrada ha minacciato con un coltello un automobilista brandendo un coltello a serramanico.

I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno fermato l’uomo e lo hanno denunciato. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.