Fiamme in un condominio di Pisa, inagibili due appartamenti

Fiamme in un condominio alle Piagge. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

L’incendio si è verificato ieri (12 ottobre) intorno alle 18. Ad operazioni terminate sono risultati inagibili due appartamenti dello stabile, quello da cui si erano sviluppate le fiamme al terzo piano e quello al piano superiore, in quanto il fuoco aveva danneggiato in maniera grave il soffitto.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’accaduto. Nessuna persona ha riportato lesioni.