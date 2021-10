Un’auto e un furgone si sono scontrati in modo frontale nella serata di oggi 13 ottobre. L‘incidente è successo sulla strada provinciale Pesciatina a Pinete, nel comune di Fucecchio. La strada è al momento bloccata per consentire i soccorsi e anche per la bonifica, visto che la carreggiata è ricoperta di olio e detriti.

Per estrarre i feriti dai mezzi, infatti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nello scontro, il furgone è uscito di strada. Due le persone ferite in modo serio, ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto c’è la polizia municipale oltre ai mezzi inviati dal 118. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.