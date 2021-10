Controlli potenziati contro lo spaccio alle Cerbaie

Controlli potenziati contro lo spaccio. In questi ultimi giorni ed in particolar modo nell’ultima settimana, i carabinieri della stazione di Fucecchio hanno intensificato i controlli nelle frazioni che insistono nell’area boschiva delle Cerbaie”, in particolar modo nelle frazioni Torre e Querce effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerente all’ordine e alla tranquillità pubblica.

Nella giornata di ieri, in via di Rimedio, i militari hanno fermato e controllato un 40enne del pistoiese a bordo della propria autovettura e, perquisitolo, lo hanno trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina, segnalandolo, pertanto, alla Prefettura di Firenze e ritirandogli la patente di guida.