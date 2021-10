Incidente durante un lancio, gravi due giovani paracadutisti

Sono in gravi condizioni due giovani paracadutisti della brigata Folgore rimasti feriti dopo un lancio di esercitazione ad Altopascio, in via Bientina, al confine con il territorio di Orentano. I due giovani erano impegnati nella zona di lancio Nella, nei pressi dei laghetti, un’area utilizzata dai parà dove in passato si sono verificati altri incidenti, alcuni dei quali gravissimi.

L’incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, è avvenuto attorno alle 12,20 di oggi (14 ottobre). Stando a quanto appreso finora, i due avrebbero avuto problemi dopo un lancio, finendo fuori dalla pista. L’allarme è stato dato immediatamente al 118, che ha inviato sul posto le ambulanze. Purtroppo è subito apparsa la gravità delle condizioni dei due feriti ed è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso, atterrano in un campo limitrofo al luogo dell’incidente.

Uno dei due feriti, un ragazzo di 21 anni, è stato condotto in eliambulanza al Cto di Firenze con il codice rosso per un politrauma, mentre l’altra paracadutista è stata condotta in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’ambulanza infermieristica.

I due hanno riportato sospette fratture agli arti e traumi alla colonna vertebrale ma non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.