Ospite da familiari per i domiciliari, 36enne finisce a Sollicciano

Nella giornata di ieri (14 ottobre) i carabinieri di Montelupo Fiorentino hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione a carico di un 36enne cinese.

L’uomo, che deve scontare un residuo di pena per reati commessi a Milano, era stato temporaneamente ospitato da alcuni familiari nella loro abitazione in Montelupo Fiorentino, dove ha iniziato a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Al venir meno di alcune condizioni per poter proseguire con la misura, su disposizione del tribunale di Firenze l’uomo è stato a Sollicciano dove terminerà di scontare la pena in regime di detenzione.