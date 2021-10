Ubriaco in un locale, 44enne russo denunciato dai carabinieri

Denunciato per ubriachezza.

I carabinieri di Empoli sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un locale a Cerreto Guidi, per la presenza di un cliente molesto.

L’uomo, un 44enne russo, in evidente stato di alterazione dovuta alla assunzione di alcolici, è anche stato sanzionato per il mancato uso della mascherina in violazione delle misure anti contagio.