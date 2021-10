Grave dopo lo scontro in moto con un’auto

Incidente stradale a Cerreto Guidi, un ferito in codice rosso trasportato con elisoccorso a Careggi. Nel tardo pomeriggio di oggi (16 ottobre) in via Turribina, località Poggio Tempesti, un’utilitaria ed una moto si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio è stato il passeggero della moto per il quale si è reso necessario il trasporto all’ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccordo allertato dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Il conducente della moto è quello della vettura sono stati invece accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli in codice giallo. Sul posto é intervenuta una pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni che avrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. I rilievi sono tuttora in corso.