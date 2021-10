Spacciatore in manette dopo il blitz in pineta

Stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio e di lotta al fenomeno del bracconaggio venatorio nelle pinete del litorale pisano, quando si sono trovati davanti una vera e propria attività di spaccio di droga all’interno del bosco. E’ stato così che i carabinieri forestali hanno fatto scattare le manette in pineta a Tirrenia.

Lo spacciatore, uno straniero di 37 anni, è stato arrestato, mentre l’acquirente ha fatto in tempo ad allontanarsi percorrendo a bordo di uno scooter il sentiero antincendio del Parco. L’extracomunitario è stato sorpreso con diverse dosi di cocaina, già confezionata pronta allo spaccio, attrezzatura per la pesa della sostanza, 700 euro provenienti dall’attività illecita appena svolta e due cellulari. Lo straniero, accortosi della presenza dei militari, ha provato a darsi alla fuga all’interno della fitta vegetazione, ma è stato raggiunto e arrestato dai militari. Le sostanze stupefacenti, il denaro, i due cellulari e la bilancina usata per pesare la cocaina sono stati posti sotto sequestro. Le operazioni si sono svolte con l’ausilio dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Pisa.