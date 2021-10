Brutto incidente stradale attorno poco dopo le 15 oggi (17 ottobre) lungo la strada che collega Ponticelli a San Donato, nel comune di Santa Maria a Monte.

Un giovane di 21 anni, residente a San Donato, che era alla guida di una vettura ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere. Le sue condizioni sono subito apparse gravi al personale del 118. Inizialmente è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso ma l’intervento non è stato possibile, per motivi logistici. Sul posto, per estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto ribaltata dopo il fuori strada sono intervenuti i vigili del fuoco.

Foto 3 di 6











Il ferito è stato così condotto in ambulanza dalla Misericordia di Montecalvoli, con il codice giallo, al pronto soccorso di Cisanello.