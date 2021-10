Spaccate nei negozi a Fucecchio, nuovi guai per il 25enne: scattato il fermo

Si profilano nuovi guai per il 25enne, di origini tunisine, già arrestato e accusato di una serie di danneggiamenti e furti in attività commerciali di Fucecchio.

Il giovane che è stato accusato anche di aver aggredito una commessa che aveva cercato di bloccarlo durante uno dei tentativi di furto per i quali è ritenuto responsabile è stato fermato dai carabinieri di Fucecchio, che questa mattina (17 ottobre) attorno alle 9 hanno fatto irruzione nella case che il 25enne occupava abusivamente in viale Carducci.

Portato in caserma è stato dichiarato in stato di fermo per alcuni reati, in attesa delle disposizioni del magistrato. Si tratta dello stesso uomo che a inizio ottobre era stato colto in fragranza durante la fuga dai carabinieri dopo un raid e che venne arrestato e processato per direttissima.

Sono circa una decina gli episodi che gli erano stati contestati: secondo i carabinieri, il 25enne entrava in azione con le stesse modalità, servendosi spesso di tombini per frantumare le vetrine dei negozi e rubare.

Questa mattina poco dopo le 9 i carabinieri di Fucecchio, guidati dal comandante, il luogotente Pietro Pirina, si sono presentati all’abitazione occupata abusivamente dal malvivente che, sotto sguardo di numerosi abitanti della zona, è stato fatto salire su un auto di servizio per essere condotto in caserma. Chi ha assistito si è complimentato con i militari.

(notizia in aggiornamento)