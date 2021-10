Volterra, muore in un incidente in via Borgo S. Giusto

Tragedia sulle strade questo pomeriggio (17 ottobre). Una donna di 77 anni di Volterra è morta dopo un incidente stradale avvenuto in via Borgo San Giusto.

Per la vittima non c’è stato niente da fare: è deceduta per le ferite riportate.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e ha fatto levare in volo l’elisoccorso ma per la vittima non c’è stato niente da fare.