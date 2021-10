La moglie ha un infarto in auto, chiama la polizia locale

Era nell’autovettura in piazza del mercato a Pontedera quando si è sentita male e si è accasciata a terra. Con la donna, c’era il marito che ha visto una pattuglia della polizia locale e gli ha chiesto aiuto. Erano le 16 circa di sabato 16 ottobre quando l’uomo, in stato di evidente agitazione, indicava agli agenti la propria moglie, riversa all’interno del veicolo in stato di incoscienza.

Agli agenti ha raccontato che la moglie si era sentita male e che, nonostante avesse provato a scuoterla più volte chiamandola per nome, non dava segni di ripresa. La pattuglia ha allertato subito il 118 e, seguendo le indicazioni fornite loro telefonicamente dall’operatore, ha provveduto a prestare soccorso alla signora.

Gli agenti, con l’aiuto del marito della signora e di un cittadino giunto sul posto, distendevano quindi la donna sul manto stradale e mentre uno dei due manteneva il contatto telefonico con l’operatore del 118, l’altro praticava il massaggio cardiaco alla signora mentre il marito effettuava la respirazione artificiale.

Dopo circa 5 minuti è arrivata sul posto un’ambulanza. Il personale sanitario ha prestato le cure del caso alla signora che è stata poi trasportata in codice rosso all’ospedale Lotti di Pontedera. Successivamente è stato accertato che la donna aveva subito un arresto cardiaco e si è reso necessario un ricovero d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa per un intervento chirurgico. Un ringraziamento, gli agenti vogliono farlo al cittadino che si è fermato per aiutarli.