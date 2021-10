Presidente della Repubblica a Pisa, nessun problema di ordine pubblico

Presidente della Repubblica in visita a Pisa, nessun problema di ordine pubblico. Lo comunica la locale questura.

Durante la visita istituzionale alla Sapienza in via Curtatone e Montanara, al Palacus in via Chiarugi e alla villa del Gombo a San Rossore non si sono evidenziate criticità di sorta, ed il cerimoniale dell’evento ha seguito ordinariamente il suo corso.

In contemporanea, il dispositivo di sicurezza messo a punto dalla questura di Pisa ha gestito le due preannunciate manifestazioni: i No green pass, circa 300 persone, confluite in piazza Martiri della Libertà alle 9 e mossesi in corteo alle 11, percorrendo il seguente itinerario, con alcune soste: via Santa Caterina, largo del Parlascio, via Cardinal Maffi, piazza del Duomo, via Santa Maria, via dei Mille, piazza dei Cavalieri, via Ulisse Dini, borgo Stretto, lungarno Pacinotti, piazza Carrrara, piazza Dante dove intorno alle 13 si è sciolta la manifestazione, senza registrare alcuna criticità.

Altra manifestazione in largo Ciro Menotti, 50 studenti universitari che hanno inscenato un sit-in per protestare in ordine alla mancanza di spazi per lo studio ed altre tematiche inerenti l’università, senza registrare alcuna criticità. Il dispositivo che ha garantito la sicurezza dei siti dove si è recato il presidente e l’ordinato svolgersi delle due manifestazioni è stato pianificato dalla questura e disciplinato da apposita ordinanza del questore della provincia di Pisa: sotto la direzione di due primi dirigenti della questura, che hanno gestito rispettivamente i servizi in città ed i servizi a San Rossore, il dispositivo si è avvalso dei funzionari e del personale della questura, dei comandi provinciali carabinieri e Guardia di finanza e della polizia municipale, del personale guardia parco della tenuta di San Rossore, con l’apporto di tiratori scelti, artificieri e unità cinofile antisabotaggio, elicottero del reparto volo della polizia di stato di Firenze.

La scorta al corteo presidenziale è stata assicurata dalla polizia stradale, che ha curato anche la pianificazione degli itinerari con la collaborazione della polizia municipale di Pisa.