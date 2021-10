Coltivano marijuana a casa: sequestrate 44 piante

Sono finiti nei guai per produzione e detenzione di sostanze stupecefacenti o psicotrope un 48enne e una 47enne residenti nell’Empolese Valdelsa.

A denunciarli, nella giornata di ieri (18 ottobre), sono stati i carabinieri di Empoli che in un’abitazione hanno recuperato ben 44 piante di marijuana, ognuna in un vaso in plastica e di altezza di 120 centimentri circa, in piena florescenza, tutte sistemate in un’area attrezzata dove sono state rinvenute anche due lampade alogene con i relativi trasformatori, una lampada a led modello Grow Light, specifica per la coltivazione indoor ed un ventilatore a piantana verticale.

Le piante e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro ed i due, ritenuti responsabili della coltivazione, denunciati.

Ulteriori indagini sono in corso da parte dei carabinieri.