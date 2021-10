Coronavirus, sono 11 i nuovi casi nel Cuoio. In soli due comuni

Tra il pomeriggio di ieri 18 e quello di oggi 19 ottobre, sono 11 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Cuoio, tutti in soli due comuni: 6 a Santa Croce sull’Arno, 5 a San Miniato.

In Toscana sono 150 i casi in più rispetto a ieri (138 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 7.667 tamponi molecolari e 31.852 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 8.312 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,8% è risultato positivo. Sono 79.556 i casi complessivi ad oggi a Firenze (48 in più rispetto a ieri), 26.501 a Prato (9 in più), 27.167 a Pistoia (9 in più), 14.919 a Massa Carrara (7 in più), 29.097 a Lucca (13 in più), 33.526 a Pisa (29 in più), 21.222 a Livorno (5 in più), 25.868 ad Arezzo (9 in più), 16.546 a Siena (11 in più), 11.211 a Grosseto (10 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

I ricoverati sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi di persone covid positive, 2 donne.

Complessivamente, 4.994 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (63 in meno rispetto a ieri, meno 1,2%). Sono 13.230 (807 in più rispetto a ieri, più 6,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.267, Nord Ovest 5.808, Sud Est 2.155).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati sono complessivamente 231 (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%), 23 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%).

Le persone complessivamente guarite sono 273.706 (213 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 273.706 (213 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.